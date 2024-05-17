«Полностью слепы». Starlink вышли из строя в день наступления России под Харьковом | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 15:15 «Полностью слепы». Starlink вышли из строя в день наступления России под Харьковом WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления России в Харьковской области Petro Poroshenko/via Globallookpress.com / Global Look Press

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Терминалы Starlink, которыми украинская армия пользуется для связи, вышли из строя, когда военнослужащие России начали наступление в Харьковской области. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — рассказал журналистам один из украинских военных.

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Впервые с 2022 года устройства Starlink вышли из строя. Питание для дронов просто исчезло. Вооруженные силы России освободили в Харьковской области более 200 квадратных километров территорий, в том числе северную часть региона.

Как отметили авторы статьи в The Washington Post, несмотря на то что военнослужащие ВСУ в течение нескольких месяцев жаловались на нехватку личного состава и крайнюю усталость среди войск, правительство наращивает темпы мобилизации. Из-за этого на некоторых участках фронта наблюдается критический дефицит кадров.

«Украинские военные с неохотой признают, что их враг стал умнее и адаптировался, особенно благодаря технологическим достижениям», — указано в материале.

Ранее президент Владимир Путин опроверг сообщения о том, что ВС России хотят занять Харьков. Войска продвигаются в Харьковской области в ответ на атаки ВСУ по российским регионам. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский боится, что российские солдаты выйдут в тыл украинских войск. Он призвал активнее использовать ударные беспилотники и артиллерию.