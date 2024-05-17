Спецоперация 17 мая 2024, 13:04 «Будут тяжелые бои». Сырский — о сложной ситуации под Харьковом Сырский заявил об опасности выхода ВС России в тыл ВСУ в Харьковской области Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Выход российских подразделений в тыл украинских войск в Харьковской области крайне опасен. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Зона боевых действий в регионе увеличилась на 70 километров. По словам Сырского, российская армия пытается заставить ВСУ задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

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«Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится», — написал украинский главком.

Российские бойцы, подчеркнул он, начали наступление значительно раньше запланированного срока. Военачальник призвал военнослужащих ВСУ активнее использовать ударные беспилотники и артиллерию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. Он признал, что это направление остается крайне сложным.