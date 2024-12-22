Удар по нефтебазе в Орловской области попал на камеру

В Орловской области произошла массированная атака беспилотниками. Telegram-канал Shot показал видео удара по нефтебазе.
Сначала в ночном небе над поселком Стальной Конь промелькнула яркая вспышка, затем раздался взрыв. На месте предполагаемого удара начался пожар.
Власти подтвердили, что Орловская область перенесла массированную атаку дронами. Губернатор Андрей Клычков сообщил о возгорании на объекте топливной инфраструктуры. По предварительной информации, никто не пострадал.
В предыдущий день, 21 декабря, украинские военные атаковали Татарстан. В Казани зафиксировали восемь прилетов. Дроны попали в жилые комплексы «Лазурные небеса», «Манхэттен», дом на улице Клары Цеткин и промышленное предприятие. Повторные звуки взрывов оказались результатом работы саперов, которые обезвредили неразорвавшийся дрон.
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