Нефтебаза загорелась после атаки ВСУ в Орловской области

Нефтебаза загорелась после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», — написал глава региона.

Клычков отметил, что пока нет информации о жертвах и пострадавших. По его словам, оперативные службы уже работают на месте пожара, ликвидируя последствия возгорания.

Он также попросил жителей сохранять спокойствие.

Неделю назад огнеборцы МЧС потушили пожар на топливном объекте в Орловской области, который также начался после атаки украинского дрона.