Саперы обезвредили неразорвавшийся дрон ВСУ в Казани

Саперы в Казани ликвидировали неразорвавшийся снаряд с одного из украинских беспилотников в поле рядом с жилым комплексом «Лазурные небеса». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Хлопок в районе ЖК „Лазурные небеса“ — это результат ликвидации остатков БПЛА», — заявили в администрации Советского района Казани.

По словам очевидцев из разных районов города, они услышали сильный взрыв. Но на тот момент официальной информации еще не поступило, сообщил Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Также на опубликованных каналом кадрах виден столб черного дома, поднимающийся к небу между двумя многоэтажками на улице Ахмерова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики атаковали Казань беспилотниками, причем в три волны и с разных направлений. Три дрона подавили средствами РЭБ, еще три аппарата уничтожили средства противовоздушной обороны.