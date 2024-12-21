Глава Татарстана Минниханов назвал целями атаки дронов жилые дома Казани
Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей
Утром в субботу Казань подверглась массовой атаке беспилотников на дома мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.
«Казань сегодня подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше враг нападал на промышленные предприятия, то теперь — на мирных жителей и их дома прямо утром», — написал он.
Минниханов отметил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, организовали места горячего питания и временного размещения. Всех жителей из поврежденных домов временно эвакуировали.
Утром 21 декабря Казань атаковали сразу несколько украинских дронов «Лютый». В Минобороны отмечали, что БПЛА применяли с трех направлений, националисты атаковали гражданские объекты, в том числе жилой многоэтажный дом. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА, а еще три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.