Глава Татарстана Минниханов назвал целями атаки дронов жилые дома Казани

Утром в субботу Казань подверглась массовой атаке беспилотников на дома мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Казань сегодня подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше враг нападал на промышленные предприятия, то теперь — на мирных жителей и их дома прямо утром», — написал он.

Минниханов отметил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, организовали места горячего питания и временного размещения. Всех жителей из поврежденных домов временно эвакуировали.

Утром 21 декабря Казань атаковали сразу несколько украинских дронов «Лютый». В Минобороны отмечали, что БПЛА применяли с трех направлений, националисты атаковали гражданские объекты, в том числе жилой многоэтажный дом. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА, а еще три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.