Восемь прилетов БПЛА зафиксировали в Казани
В Казани зафиксировали восемь прилетов украинских беспилотников на территории жилых массивов и промышленного предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«На данный момент зафиксировали восемь прилетов. Шесть — на жилой массив, один — над рекой и еще один — на промышленное предприятие. Пострадавших и погибших нет», — отметили в пресс-службе.
В Сети широко распространились кадры прилета беспилотников в жилой дом. На видео дрон врезался во внешний фасад высотки.
Мэрия Казани в Telegram-канале уточнила, что после атак беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
К местам происшествий для координации действий экстренных служб выехали председатель Исполкома Казани Рустем Гафаров и премьер-министр республики Алексей Песошин.