Восемь прилетов БПЛА зафиксировали в Казани

В Казани зафиксировали восемь прилетов украинских беспилотников на территории жилых массивов и промышленного предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«На данный момент зафиксировали восемь прилетов. Шесть — на жилой массив, один — над рекой и еще один — на промышленное предприятие. Пострадавших и погибших нет», — отметили в пресс-службе.

В Сети широко распространились кадры прилета беспилотников в жилой дом. На видео дрон врезался во внешний фасад высотки.

Мэрия Казани в Telegram-канале уточнила, что после атак беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

К местам происшествий для координации действий экстренных служб выехали председатель Исполкома Казани Рустем Гафаров и премьер-министр республики Алексей Песошин.