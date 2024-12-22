Жители Орла услышали взрывы

Shot: в небе над Орлом прогремела серия взрывов

По словам очевидцев, над городом прогремели около 10 — 12 глухих взрывов. После этого в небе появились яркие вспышки в небе. Особенно четко их видели на окраине Орла.

Согласно предварительной информации, работали система противовоздушной обороны. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В субботу, 21 декабря, ВСУ атаковали беспилотниками Казань, в Советском, Кировском и Приволжском района загорелись дома. Российские военные зафиксировали восемь прилетов. Никто не погиб.