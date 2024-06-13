«У них летать не на чем». Украинских вертолетчиков отправили в штурмовые отряды
Подпольщик Лебедев: вертолетчики ВСУ пошли в штурмовики из-за нехватки техники
Вертолетчиков на Украине отправляют в штурмовые отряды из-за отсутствия техники. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«У нас вертолетчики завыли, их всем кагалом в штурмовики записали <…> И обслуга и летчики. У них летать не на чем», — передал Лебедев.
Подпольщик добавил, что сейчас военный аэродром в Александрии используют для полетов боевых самолетов.
Российская армия в конце мая атаковала аэродром украинской армии в Староконстантинове, а затем ударила по военному аэродрому во Львовской области.
Ранее Лебедев рассказал, что в рядах ВСУ много наемников из Польши. Они работают в основном в элитных подразделениях. Среди них также есть офицеры, которые управляют высокоточным оружием и артиллерийскими системами. При этом иностранцы высокомерно ведут себя по отношению к местным жителям, а сами отсиживаются в тылу.