Вертолетчиков на Украине отправляют в штурмовые отряды из-за отсутствия техники. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«У нас вертолетчики завыли, их всем кагалом в штурмовики записали <…> И обслуга и летчики. У них летать не на чем», — передал Лебедев.

Подпольщик добавил, что сейчас военный аэродром в Александрии используют для полетов боевых самолетов.

Российская армия в конце мая атаковала аэродром украинской армии в Староконстантинове, а затем ударила по военному аэродрому во Львовской области.

Ранее Лебедев рассказал, что в рядах ВСУ много наемников из Польши. Они работают в основном в элитных подразделениях. Среди них также есть офицеры, которые управляют высокоточным оружием и артиллерийскими системами. При этом иностранцы высокомерно ведут себя по отношению к местным жителям, а сами отсиживаются в тылу.