Подпольщик Лебедев: войска как минимум пять раз ударили по Староконстантинову

Российская армия ударила в ночь на 30 мая по району в Староконстантинове в Хмельницкой области. В нем располагается военный аэродром ВСУ, заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Всего войска в период с 03:00 до 04:40 атаковали город как минимум пять раз. Один из ударов пришелся на микрорайон «Вокзал-2», который примыкает к военному аэродрому.

«Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», — подчеркнул он.

Подпольщик объяснил, что в этом секторе находятся складские помещения, использующиеся боевиками ВСУ. По данным Лебедева, после атаки ВС России в сторону этого района выехали как минимум семь машин скорой.

Ранее российские военнослужащие поразили украинский арсенал в городе Сарны Ровенской области. В ночь на 29 мая очевидцы услышали два прогремевших взрыва, они прозвучали с западной части населенного пункта.