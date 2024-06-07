Украину заполонили польские наемники

Среди наемников на Украине много поляков. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал военный эксперт, политолог Алексей Живов.

Иностранные наемники присутствуют в основном в элитных подразделениях: спецназ, диверсионные группы. Среди них также есть офицеры, которые управляют высокоточным оружием и артиллерийскими системами.

«Большое количество иностранных наемников встречалось в Харьковской области и Донбассе, в том числе в Бахмуте и Авдеевке, когда брали», — поделился он.

Любопытно, но члены так называемого иностранного легиона предпочитают отсиживаться в тылу, рассказывали в подполье. Кроме того, иностранцы высокомерно ведут себя по отношению к местным жителям.

В основном зарубежные военные едут на Украину за большими деньгами. Однако в последнее время наемники стали все чаще отказываться отправляться в зону боевых действий даже за внушительные суммы.