Российские бойцы ударили по военному аэродрому во Львовской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военному аэродрому в городе Стрый

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России поразили военный аэродром и другие объекты возле города Стрый в Львовской области Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам», — сообщил собеседник агентства.

Удары пришлись по военному аэродрому и авиабазе, которую готовили для истребителей F-16, а также складам, вагоноремонтному заводу. В последнем базировалась военная техника. В зоне поражения оказался Львовский батальон радиотехнической бригады противовоздушной обороны.

Ранее ВС России атаковали военные объекты в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. Один из ударов пришелся на укрытие для самолетов на военном аэродроме. Затем бойцы поразили складские помещения, использующиеся боевиками ВСУ. Также повреждения получили два катера в порту Одессы.

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