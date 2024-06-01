Российские бойцы ударили по военному аэродрому во Львовской области

Вооруженные силы России поразили военный аэродром и другие объекты возле города Стрый в Львовской области Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам», — сообщил собеседник агентства.

Удары пришлись по военному аэродрому и авиабазе, которую готовили для истребителей F-16, а также складам, вагоноремонтному заводу. В последнем базировалась военная техника. В зоне поражения оказался Львовский батальон радиотехнической бригады противовоздушной обороны.

Ранее ВС России атаковали военные объекты в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. Один из ударов пришелся на укрытие для самолетов на военном аэродроме. Затем бойцы поразили складские помещения, использующиеся боевиками ВСУ. Также повреждения получили два катера в порту Одессы.