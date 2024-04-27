Грузинские наемники начали заниматься вымогательством в Херсоне | 360°

27 апреля 2024, 08:59
Грузинские наемники начали заниматься вымогательством в Херсоне
Подпольщик с позывным Град: наемники ВСУ занимаются рейдерством в Херсоне
Грузинские наемники в подконтрольном ВСУ Херсоне занимаются вымогательством и отбирают имущество у пророссийски настроенных граждан. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на командира подпольщиков с позывным Град.
«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ», — рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что члены так называемого иностранного легиона предпочитают отсиживаться в тылу. Они отказываются от штурмов, не гибнут «как мясо», а зарплата идет, пояснил Град.
Иностранцы высокомерно ведут себя по отношению к жителям Херсона. А конфликтовать с ними боятся даже украинские нацгвардейцы, подытожил подпольщик.
Ранее бывший французский разведчик Николя Чинкуини заявил, что наемники из Франции едут на Украину ради высоких заработков.
Грузия
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