Избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил об этом газете Rzeczpospolita .

«Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет этот конфликт до конца, то обязательно ее получит», — заявил он.

Миллер выразил уверенность, что Трамп урегулирует ситуацию. Однако это не тот мир, о котором мечтала Украина. Премьер напомнил, что руководство страны настаивало на территориальной целостности и возвращении к прежним границам, однако это невозможно.

Политик прокомментировал также перспективу членства Украины в Евросоюзе и НАТО. По его мнению, восхваляющей Степана Бандеру и практикующей этнические чистки стране нечего делать в эти объединениях.

Инаугурация Трампа состоится 20 января в ротонде Капитолия. Церемония пройдет без участия представителей России.