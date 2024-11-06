В Польше предложили шантажировать Украину для решения вопроса Волынской резни

Польше следует дать понять Украине, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни поддержка и военная помощь стране будет прекращена. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info лидер ультраправого объединения «Конфедерация» и вице-маршал (спикер) Сейма Кшиштоф Босак.

«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — заявил он.

Босак счел, что в такой ситуации допустимо применять шантаж, так как международная политика в целом и состоит из него. Если польские власти будут такими добродушными, то никогда ничего не решат.

Если говорить об аэропорте Ясенка в Жешуве, то через него поставляется военная, гуманитарная и другая помощь со всего Евросоюза для Киева.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский пожаловался на отсутствие прогресса в решении вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни из-за бездействия украинского коллеги Андрея Сибиги.