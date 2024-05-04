Памятник Бандере облили краской на Украине | 360°

Мир 04 мая 2024, 17:10 Памятник Бандере облили краской на Украине Двое мужчин облили краской крест имени Бандеры в Подольском районе Киева Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Ночью в Подольском районе Киева двое молодых человек облили краской памятник Степану Бандере. Против них возбудили уголовное дело, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, сотрудники полиции нашли мужчин и установили их личности. Ими оказались два 22-летних молодых человека из Полтавской и Житомирской областей.

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Задержанные не объяснили правоохранителям, зачем облили краской памятник Бандере. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Ранее на севере Лондона облили белой краской новую работу популярного художника Бэнкси. Мурал на фоне старого вишневого дерева просуществовал всего двое суток.