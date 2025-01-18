В Польше выдвинули Украине условие для вступления в ЕС

Украине придется отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет вступить в Евросоюз. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita.

По мнению польского политика, данное условие является таким же важным, как и разрешение эксгумации останков жертв Волынской резни.

«Украине нужно отрезать себя от идейного фундамента, которым является бандеровская концепция этнических чисток», — отметил Миллер.

Бывший премьер напомнил, что сейчас по всей Украине стоят множество памятников «бандеровским преступникам», в честь них также называют улицы и стадионы. Культ Бандеры встречается в каждом украинском городе, добавил экс-премьер.

Украинские националисты 1 января отметили день рождения Степана Бандеры в центре Вены. В Славянске на временно подконтрольной Украине территории ДНР в этот день развесили плакаты, посвященные националисту.