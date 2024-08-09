Связь и интернет в Курской области сделали бесплатными до конца режима ЧС

Минцифры: связь и интернет в Курской области бесплатны до конца режима ЧС

Связь и мобильный интернет в Курской области бесплатны с 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«До окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе», — заявили в министерстве.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Жители смогут бесплатно звонить и отправлять сообщения по России, а также пользоваться мобильным интернетом.

В министерстве подчеркнули, что операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется.

«Сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными», — добавили в Минцифры.

Курская область подверглась нападению со стороны подразделений ВСУ. Пострадали более 60 мирных жителей, многим пришлось покинуть дома.

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Ранее стало известно, что ВС России разбили командный пункт с высокопоставленными офицерами ВСУ в Харьковской области. Как сообщил Telegram-канал «Изнанка», погибшие могли быть причастны к атаке на приграничные районы Курской области.