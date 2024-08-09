ВС России ударом по командному пункту ВСУ уничтожили трех генералов

ВС России нанесли удар по командному пункту с высокопоставленными офицерами ВСУ в Харьковской области, погибшие могли быть причастны к атаке на приграничные районы Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка» .

«В результате удара „Искандеров“ в Харьковской области были ликвидированы трое заместителей начальника Генштаба ВСУ: генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — уточнили в посте.

Также среди погибших, по информации канала, оказался командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Всего более 20 военнослужащих были уничтожены, 14 получили ранения, добавили авторы материала.

Ранее о поражении одного из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении сообщал источник ТАСС. По его информации, в момент атаки в штабе могли быть четыре высокопоставленных офицера Генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины. Фактически эти генералы возглавляли операцию в Курской области, добавил собеседник агентства.