Стали известны подробности о выжившей после обстрела скорой в Судже девушке-медике

Сестра выжившей в Судже врача Конновой: она работала в скорой помощи 3 года

Выжившая после обстрела в Судже врач Дарья Коннова работала в скорой помощи три года. Об этом 360.ru рассказала двоюродная сестра пострадавшей Татьяна.

Раненая врач была золотой медалисткой в школе, а затем окончила Курский государственный медицинский университет с красным дипломом на факультете лечебного дела.

«С 2021 года работает в скорой помощи и учится на кардиолога. Во время эпидемии коронавируса работала в инфекционном отделении в красной зоне», — поделилась она.

Украинские военные в ночь на 7 августа атаковали карету скорой помощи дроном. Скончались водитель и фельдшер, молодая врач получила ранения. Глав Минздрава Михаил Мурашко поручил представить погибших к государственным наградам.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики обстреливали жилые дома и машины, среди пострадавших и погибших — взрослые и дети. Граничащие с Украиной территории покинули около трех тысяч человек.

Бои до сих пор продолжаются. Российские войска вытеснили противника и наносят по нему удары. ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 400 боевиков.