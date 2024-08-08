ВСУ потеряли за сутки боев в Курской области до 400 боевиков

МО: ВСУ потеряли за сутки до 400 боевиков и 32 единицы техники в Курской области

Потери украинских боевиков за прошедшие сутки в Курской области составили около 400 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины „Козак“», — сообщило оборонное ведомство.

Группировка войск «Север» и пограничники продолжают уничтожать боевиков в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео, на котором беспилотник поражает украинскую бронемашину.

Врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий ранее заявил, что продвижение ВСУ в Курской области прекратилось, боевики отступают. Он добавил, что с приграничных территорий эвакуировали около трех тысяч жителей.