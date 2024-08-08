Мурашко поручил представить к госнаградам погибших в Курской области медиков

Фото: Pxhere

Глав Минздрава Михаил Мурашко поручил представить к государственным наградам сотрудников скорой помощи, погибших в ночь на 7 августа в результате атаки ВСУ около Суджи в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал поручение представить погибших медиков к правительственным наградам», — сообщили в ведомстве.

О гибели медиков сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, украинские военные атаковали карету скорой помощи при помощи беспилотника. Помимо погибших фельдшера и водителя, в машине был врач, он получил ранения.

ВСУ атаковали Курскую область отрядом около 300 человек ранним утром 6 августа. По последним данным Минздрава РФ, при обстрелах в регионе пострадал 31 человек, среди них — шестеро детей.

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