«США на грани гражданской войны». Володин назвал причины покушения на Трампа

Долгие годы Белый дом сталкивал американцев между собой по расовому, религиозному принципу, по политическим убеждениям. Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по Украине могла стать причиной покушения на него. Такое предположение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

«Трамп — один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Фицо, который утверждал — Запад использует Украину для борьбы с Россией. Сценарии нападений очень похожи. Об этом говорил и сам Фицо.

«Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны», — подчеркнул политик.

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Злоумышленник застрелил одного зрителя и тяжело ранил двух человек. Стрелка ликвидировали.

Одна из пуль пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа и задела ухо. В Сети появились кадры с места происшествия.

Политика спасло чудо. Экстрасенс Дарья Миронова уверена — за экс-президентом США стоят могущественные силы, защищающие его.