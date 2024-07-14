РИА «Новости»: во время выступления Трампа началась стрельба, политик ранен

Стрельбу открыли во время выступления экс-лидера США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Политик прервал речь и покинул площадку. По данным журналистов, у него окровавлено ухо.

Также появилось видео с моментом ЧП. На кадрах видно, что Трамп схватился за ухо. Потом он вместе с сидящими сзади людьми пригнулся. После этого к бывшему президенту подбежали телохранители.

Как сообщила медиакомпания RSBN, секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Нападавшего еще не поймали.

Ранее, в мае, покушение совершили на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика ранили из огнестрельного оружия. Врачам удалось его спасти. В начале июля он впервые появился на публике.