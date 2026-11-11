360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Зорин раскрыл подробности предстоящего обмена пленными

    Фото: РИА «Новости»

    Обмен пленными, о котором стороны договорились на переговорах в Абу-Даби, состоится в ближайшие 2-3 недели, заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин. Об этом сообщила ИС «Вести».

    Точные сроки зависят от согласования всех вопросов, связанных с этой процедурой.

    «Мы договорились, что это будет один из самых масштабных обменов. Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли», — добавил генерал.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что основной темой обсуждения на встрече была будущая архитектура безопасности в Европе. По его словам, к конфликту на Украине привела несостоятельность действующей системы.

    Читайте также

    Мединский опроверг слухи об общении с европейцами в Абу-Даби после переговоров

    Мединский заявил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

    Лантратова рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек

    Мединский опроверг слухи об общении с европейцами в Абу-Даби после переговоров

    Мединский заявил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

    Лантратова рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек