Зорин раскрыл подробности предстоящего обмена пленными

Обмен пленными, о котором стороны договорились на переговорах в Абу-Даби, состоится в ближайшие 2-3 недели, заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин. Об этом сообщила ИС «Вести» .

Точные сроки зависят от согласования всех вопросов, связанных с этой процедурой.

«Мы договорились, что это будет один из самых масштабных обменов. Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли», — добавил генерал.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что основной темой обсуждения на встрече была будущая архитектура безопасности в Европе. По его словам, к конфликту на Украине привела несостоятельность действующей системы.