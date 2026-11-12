Актер пензенского Театра Доктора Дапертутто Андрей Баронов погиб в зоне СВО

Актер пензенского Театра Доктора Дапертутто Андрей Баронов погиб в возрасте 59 лет в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» в соцсети «ВКонтакте» .

После окончания Саратовской государственной консерватории имени Собинова актер с 1987 по 2005 годы работал в кукольных театрах.

Баронов стоял у истоков Театра Доктора Дапертутто и служил в нем более 20 лет. Здесь он применил не только свои драматические таланты, но и искусство управления куклами, которые широко использовали в постановках театра.

В марте 2026 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции.

«Он отдал жизнь, исполняя свой воинский долг, и до последнего дня оставался верен идеалам мужества и чести, которые всегда были присущи его натуре», — написали коллеги артиста.

Прощание с погибшим актером пройдет в субботу 14 ноября на его малой родине — в деревне Шиловка Ульяновской области.