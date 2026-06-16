СК установит обстоятельства атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ после атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что над регионом сбили 86 беспилотников. В результате атаки пострадали пятеро мужчин и 13-летняя девочка. Повреждения получили многоэтажки, частные дома и административное здание.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 16 июня на подлете к столице силы противовоздушной обороны сбили 60 украинских беспилотников. Всего минувшей ночью над российскими регионами ликвидировали 172 БПЛА.

Днем Минобороны сообщило об уничтожении еще 151 дрона ВСУ над Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Рязанской, Тульской, Московской и Калужской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.