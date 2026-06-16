Силы ПВО за ночь сбили 172 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 172 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 15 июня до 7:00 16 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Брянской, Белгородской, Калужской, Волгоградской, Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Тульской и Рязанской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью средства ПВО уничтожили три с половиной десятка беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области. Атаке подверглись: Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский и Чертковский районы.