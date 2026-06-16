Утром на подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Двадцать пять беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В 5:46 мэр сообщил о двух уничтоженных в Московском регионе дронах. Около двадцати минут спустя — о трех новых. В 6:33 пришла информация о следующих трех, в 6:48 — о четырех, в 6:53 — еще о двух. После 07:00 Собянин доложил о шести. В 7:27 появились данные о еще 15 БПЛА. В 08:02 Собянин написал об уничтожении еще 25 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице аппаратов достигло 60.

За ночь силы ПВО уничтожили 172 дрона ВСУ над российскими регионами. Беспилотники поразили не только в Московском регионе, но и в Крыму, над Азовским и Черным морями, а также еще в 12 областях России.