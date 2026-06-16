Воробьев сообщил о повреждении обломками БПЛА жилых домов в Подмосковье

Воробьев: обломки БПЛА попали в многоэтажку и частные дома в Подмосковье

Обломки сбитых над Московской областью 86 беспилотников попали в многоквартирный дом в Электростали, а также повредили жилые дома в Раменском округе и Солнечногорске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Он уточнил, что в Электростали обломки беспилотника повредили остекление фасада с четвертого по 16-й этаж в многоквартирном доме на проспекте Ленина. В зону разлета попал и строящийся дом, получивший повреждения с 12-го по 16-й этаж.

Упавшие обломки сбитого летательного аппарата вызвали пожар на кровле двухэтажного кирпичного дома в деревне Григорово в Раменском округе. В солнечногорской деревне Дурыкино осколки БПЛА разбили окна и повредили сайдинг частного дома. Также пострадал фасад административного здания в Черноголовке.

Во все точки, где упали обломки, прибыли представители экстренных служб.

Губернатор Подмосковья сообщил, что в результате налета беспилотников в ночь на 16 июня ранения получили пять взрослых и один ребенок. Самое большое число пострадавших пришлось на Электросталь — четверо мужчин. Также ранения получили 57-летний житель Котельников и 13-летняя школьница из Воскресенска.