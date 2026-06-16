Воробьев заявил о шести пострадавших при налете беспилотников на Подмосковье

Воробьев: пять взрослых и ребенок пострадали при налете дронов на Подмосковье

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на вторник, 16 июня, и рано утром сбили 86 беспилотных летательных аппаратов. Ранения получили шесть человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что самое большое число раненых пришлось на поселок Случайный в Электростали, где пострадали четверо мужчин, двоих из которых госпитализировали.

Еще одним пострадавшим стал 57-летний мужчин из микрорайона Парковый в Котельниках. Колото-резаную рану бедра получила 13-летняя девочка из деревни Цибино в Воскресенске.

Губернатор Московской области добавил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 июня, сообщил об уничтожении 60 беспилотников на подлете к столице. В ходе последней волны дежурные средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотных средств. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.