Минобороны заявило об уничтожении 151 украинского беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что все летательные аппараты сбили в период с 07:00 до 14:00 вторника, 16 июня.

Запущенные с территории Украины беспилотники уничтожили в воздушном пространстве Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областей, а также в Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской и Смоленской.

Кроме того, системы ПВО сработали в Нижегородской, Рязанской, Тульской и Калужской областях, в Красноярском Крае и Крыму, в московском регионе. Часть БПЛА сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва и область в ночь на вторник, 16 июня, столкнулись с массовым налетом беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили 60 летательных аппаратов. Общее число сбитых БПЛА в Подмосковье составило 86, ранения в результате атаки получили шесть мирных жителей.