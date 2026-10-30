За ночь средства ПВО сбили 862 летевших в сторону Москвы беспилотника

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией больше 850 беспилотников, которые летели в сторону Московского региона. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего военные сбили 862 аппарата. Их уничтожили в период с 20:30 до 07:30 30 октября. Большую часть БПЛА перехватили на дальних рубежах, на подлете к Москве ликвидировали 170 беспилотников.

Собянин отметил, что на месте падения фрагментов аппаратов работают специалисты.

Ранее регионы подверглись масштабной атаке беспилотников в ночь на 29 октября. Минобороны подтвердило, что в стране отразили налет 1214 дронов. Эта атака стала крупнейшей с 2022 года.

Беспилотники нейтрализовали в Башкирии, Удмуртии, Московском регионе, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской и других областях.