Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 04:16 Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил глава региона.

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Гладков добавил, что прохожим необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В начале недели украинские боевики атаковали дроном-камикадзе инфраструктурный объект связи в селе Муром. Из людей никто не пострадал.

До этого ВСУ ударили по двум «Газелям» и легковому автомобилю в районе села Березовка Борисовского района, шесть человек погибли на месте от полученных травм.

В белгородском селе Никольское при обстреле украинских боевиков погиб мирный житель и была ранена восьмилетняя девочка. В селе Щетиновка Белгородского района пострадал участник терробороны, чью машину ВСУ обстреляли с помощью FPV-дрона.