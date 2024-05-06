Житель белгородского села Никольское погиб при обстреле ВСУ | 360°

06 мая 2024, 17:29
Житель белгородского села Никольское погиб при обстреле ВСУ
Гладков: мужчина погиб в селе Никольское при попадании снаряда в летнюю кухню
Запущенный с территории Украины снаряд ударил по летней кухне жителя села Никольское Белгородского района. В результате попадания погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он принес слова соболезнования родным и близким убитого мирного жителя.
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Глава региона добавил, что упавшие в селе осколки ранили восьмилетнюю девочку. Пострадавшую забрали в детскую областную клиническую больницу прибывшие на место медики скорой помощи.
Также в ходе воздушной атаки повреждения получили 14 частных домов, квартира многоэтажки, легковой автомобиль и трактор. Для обхода территории и ликвидации последствий обстрела на место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб.
Гладков уточнил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду и Белгородскому району семь воздушных целей. По данным Минобороны, украинские боевики запустили по российскому региону снаряды реактивной системы залпового огня Vampire.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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