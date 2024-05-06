Шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке ВСУ двух машин под Белгородом | 360°

06 мая 2024, 09:20
Шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке ВСУ двух машин под Белгородом
Гладков: 6 человек погибли при атаке украинских БПЛА по машинам «Агро-Белгорье»
Украинские боевики атаковали дронами две машины ГК «Агро-Белгорье». Шесть человек погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
ЧП произошло в районе села Березовка Борисовского района. Атаке ВСУ подверглись две «ГАЗели», в которых на работу ехали сотрудники предприятия, и легковушка.
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«К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм», — сообщил губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Одного мужчину в тяжелом состоянии уже проводят операцию. Остальных пострадавших с разными ранениями госпитализировали.
На месте работают все оперативные службы.
По данным оперштаба региона, атаке подверглись машины компании «Агро-Белгорье», которые перевозили сотрудников свинокомплекса.
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Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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