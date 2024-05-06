Инфраструктурный объект пострадал под Белгородом после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 15:41 Инфраструктурный объект пострадал под Белгородом после атаки ВСУ Гладков: в селе Муром инфраструктурный объект связи пострадал после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар дроном-камикадзе по селу Муром в Шебекинском городском округе, пострадал инфраструктурный объект связи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Муром попало под атаку ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших в результате взрыва нет, повреждения получил инфраструктурный объект связи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны», — написал он.

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Ранее в понедельник, 6 мая, украинские националисты атаковали беспилотниками два машины с рабочими в районе села Березовка Белгородской области. В результате ЧП погибли семь человек, еще порядка 40 получили ранения различной степени тяжести, среди них есть несовершеннолетние.

Минобороны сообщало об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.