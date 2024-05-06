Участник белгородской теробороны пострадал при атаке ВСУ | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 21:38 Участник белгородской теробороны пострадал при атаке ВСУ Гладков: участник теробороны пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские националисты обстреляли с помощью FPV-дрона движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал он.

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Врачи диагностировали у мужчины осколочные ранения ноги. Его доставили в больницу № 2 города Белгорода. После оказания необходимой медпомощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

В понедельник, 6 мая, украинские боевики атаковали село Муром Шебекинского городского округа, что привело к нарушению линии электроснабжения. Также под обстрелом оказалось село Никольское Белгородского района. Погиб один местный житель.

Также рухнувшие в селе осколки ранили восьмилетнюю девочку. Ее оперативно увезли в детскую областную клиническую больницу.