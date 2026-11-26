Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 беспилотников над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 20 БПЛА и ракеты уничтожены», — написал он.

Глава региона отметил, что дроны уничтожили в шести районах — Зерноградском, Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Неклиновском и Мясниковском, а также в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайстке.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не зафиксировали.

Вчера утром в Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 305 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА уничтожили в 13 областях и в Краснодарском крае.

Над Ростовской областью вчера ночью уничтожили 50 дронов. Беспилотники сбили в Таганроге и в семи районах.