Из-за атаки БПЛА пострадали предприятия в Сызрани
Советкин заявил о повреждениях предприятий в Сызрани после атаки БПЛА
Украинские боевики атаковали Самарскую область с помощью беспилотников, пострадали предприятия в Сызрани. Об этом заявил в соцсети «Вконтакте» глава города Андрей Советкин.
«Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — отметил градоначальник.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. На места ЧП прибыли экстренные службы.
Советкин также поблагодарил военных бойцов мобильных огневых групп «БАРС-Крылья», которые защищают страну. Благодаря их профессиональной работе удалось избежать жертв на территории города и повреждений гражданской инфраструктуры, добавил он.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 305 украинских БПЛА самолетного типа.
Налеты отразили в Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Также беспилотники перехватили под Курском, Пензой, Тамбовом, Самарой и Ульяновском.