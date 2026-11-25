Советкин заявил о повреждениях предприятий в Сызрани после атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали Самарскую область с помощью беспилотников, пострадали предприятия в Сызрани. Об этом заявил в соцсети «Вконтакте» глава города Андрей Советкин.

«Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — отметил градоначальник.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. На места ЧП прибыли экстренные службы.

Советкин также поблагодарил военных бойцов мобильных огневых групп «БАРС-Крылья», которые защищают страну. Благодаря их профессиональной работе удалось избежать жертв на территории города и повреждений гражданской инфраструктуры, добавил он.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 305 украинских БПЛА самолетного типа.

Налеты отразили в Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Также беспилотники перехватили под Курском, Пензой, Тамбовом, Самарой и Ульяновском.