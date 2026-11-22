Ковальчук сообщил о пострадавшем после атаки БПЛА на село Кистер

В результате налета украинского беспилотника на жилой дом в селе Кистер ранения получил 32-летний мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Ковальчук добавил, что над территорией Брянской области за прошедшие сутки подразделения ПВО Минобороны и мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также спецподразделения Росгвардии и МОГ МВД на транспорте сбили 21 вражеский БПЛА самолетного типа.

Минобороны России утром 22 ноября сообщало, что силы ПВО в течение прошлой ночи сбили 170 беспилотников над российской территорией.

Ранее стало известно, что ВС России за сутки уничтожили 1015 боевиков ВСУ. Из них более 355 ликвидировали военнослужащие группировки войск «Центр».