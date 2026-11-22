Один мирный житель погиб, еще шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев .

«К сожалению, во время террористического удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким», — отметил глава области.

Пострадавшие находились в Белгороде, а также в Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Троих доставили в больницы, одного — в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию области. Удары пришлись по 12 округам, включая Белгородский, Волоконовский и Ивнянский. Противник семь раз вел огонь из артиллерии и пять раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

Российские расчеты ПВО и другие подразделения сбили и подавили 115 дронов.

Накануне в Брянской области два человека пострадали при ударах ВСУ