Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы в телеграм-канале Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили 10 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого он сообщил об уничтожении 20 дронов в Московском регионе. О первых девяти градоначальник написал после часу ночи, о еще 11 — ближе к пяти утра. Всего за ночь и утро над регионом ликвидировали 30 беспилотников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за неделю над регионом ликвидировали 17 беспилотников. В результате атак никто не пострадал, повреждений инфраструктуры тоже не зафиксировали.

Накануне за ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 192 беспилотника. БПЛА сбили над 12 областями, в Краснодарском и Пермском краях, Татарстане, Башкирии и Крыму.