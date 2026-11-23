Развожаев: за неделю над Севастополем сбили 17 дронов

За неделю над Севастополем нейтрализовали 17 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев .

«Люди в результате атак не пострадали, инфраструктура не повреждена. Спасибо нашим защитникам», — рассказал губернатор.

Ранее стало известно, что в ЛНР из-за атак ВСУ погиб мужчина, ранило троих детей и троих взрослых. Из-за атаки на энергетические объекты без света остались около 160 тысяч жителей Северодонецкой агломерации.

Ранее украинские БПЛА повредили промышленный объект в Пермском крае. Всего за ночь над регионами нейтрализовали 192 беспилотника самолетного типа.