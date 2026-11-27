Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 30 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс» .

«Над территорией Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

До этого Дрозденко сообщил об уничтожении еще 32 дронов.

Вчера стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили 88 аппаратов в Ставропольском крае. Как отметил губернатор Владимир Владимиров, обломки уничтоженных БПЛА упали в районе энергетических и производственных объектов. Получили повреждения здания школы и филиала университета. Учеников перевели на удаленный формат. Также после атаки два человека обратились за медицинской помощью.

Еще вчера утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 20 дронов над регионом.