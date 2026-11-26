Учреждения среднего профобразования в Крыму запускают новые учебные профили под запросы местных работодателей. О расширении перечня направлений, среди которых управление беспилотниками и графический дизайн, в эфире «Радио Крым» рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.

Руководитель учреждения пояснила, что ссузы региона адаптируют подготовку кадров к актуальным потребностям рынка. В частности, Романовский колледж оформляет лицензию для обучения декоративно-прикладному искусству. Студентов научат гончарному мастерству, а также обработке древесины, металла и кожи. Программа охватит и подготовку кадров для сферы допобразования из-за дефицита специалистов.

Партнерами в обучении будущих мастеров станут Крымская ремесленная палата и другие заинтересованные организации.