ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки во время эвакуации
Минобороны: еще 16 человек эвакуировали из Константиновки
Бойцы подразделений группировки войск «Юг» эвакуировали из Константиновки еще 16 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие мотострелкового полка „Южной“ группировки обеспечили эвакуацию 16 мирных жителей из города Константиновка», — заявили в министерстве.
Во время эвакуации мирные жители подверглись атаке со стороны ВСУ — боевики использовали для удара беспилотник.
«Два мирных жителя были подвергнуты атаке дрона», — рассказал заместитель командира мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Пересвет.
Пострадали пожилые мужчина и женщина. Военные донесли раненых на носилках.
Ранее уехавшая из Константиновки жительница обвинила Украину в запрете на эвакуацию в 2025 году.