Массированную атаку БПЛА отразили в Невинномысске
В Невинномысске отразили массированную атаку БПЛА на промышленную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.
Обломки сбитых беспилотников упали в районе энергетических и производственных объектов. Здание школы и филиала университета получили повреждения. Учащихся перевели на дистанционный режим.
«К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет», — уточнил глава региона.
Городские системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. На место ЧП прибыли экстренные службы.
Над Ростовской областью минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 БПЛА.
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