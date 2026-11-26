ВСУ осуществили атаку на рейсовый автобус Приморск — Радоловка, который следовал по маршруту в Запорожской области. В результате ЧП пострадал водитель. Об этом в мессенджере «Макс» рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«В районе села Бановка Приморского муниципального округа атаке БПЛА подвергся рейсовый автобус Приморск — Радоловка, который выходил на маршрут», — заявил он.

По его словам, на момент ЧП пассажиров в транспорте не было. Ранения получил водитель, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область. В селе Беломестном беспилотник ударил по коммерческому объекту. В итоге мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

В селе Веселая Лопань дрон атаковал маршрутный автобус. Один из пассажиров получил ранение.