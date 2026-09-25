Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 14

Воронежский Минздрав сообщил о 14 пострадавших при налете дронов

При ночной атаке беспилотников на Воронеж пострадали 14 человек. Об этом сообщил ИС «Вести» министр здравоохранения региона Игорь Банин.

Он подчеркнул, что состояние трех человек врачи оценили как тяжелое.

«Мы их наблюдаем в реанимации», — заявил Банин.

По словам губернатора Александра Гусева, удары дронов повредили многоквартирные и частные дома, а также нежилые и производственные здания. В некоторых случаях падение обломков приводило к возгораниям.

Ранее Гусев сообщал о 13 раненых, один из которых — шестилетний ребенок.

Минувшей ночью ВСУ также массированно атаковали Ульяновск. В результате ранения получили 12 мирных жителей. Троим понадобилась госпитализация, остальные получают амбулаторное лечение. Среди пострадавших — двое подростков 14 и 17 лет.

Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили почти 600 украинских беспилотников над российскими регионами.